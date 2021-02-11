"مياه المنوفية": 20 معدة جاهزة للمشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، فى اصطفاف المعدات المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستهدف تطوير وتنمية 81 قرية وتوابعها بمركزى أشمون والشهداء بإجمالى 20 معدة عبارة عن 6 لودر حفار و8 عربيات كسح و2 عربية مياه نظيفة و2 كمبروسور و2 شفاط .

وأكد المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، جاهزية هذه المعدات وتدريب الكوادر البشرية على الاستخدام الأمثل لها، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأكمل، لتنفيذ قرى نموذجية وتطوير الريف المصرى وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالى وأبناء المحافظة وتذليل كافة الإمكانيات لخدمة وإنجاز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة المواطنين .

وأفاد بأن الاحتياجات المطلوبة تتمثل فى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة من الخدمة، رفع كفاءة محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، إنشاء منظومات حديد و منجنيز، وتركيب أجهزة قياس تصرفات وضغوط على مخارج المحطات وأعمال توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحى بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التى تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.