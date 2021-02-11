مندوب روسيا بالأمم المتحدة: دول غربية تشارك كييف جرائمها النزاع الأوكرانى

كتب أحمد عرفة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الدول الغربية التي تدعم طرفا واحدا في النزاع الأوكراني تشارك كييف جرائمها في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا اليوم الخميس، إنه من اللافت أن المشاركين في "رباعية نورماندي، وخاصة ألمانيا وفرنسا، ودول أخرى لم ترفض الحوار مع حركة "أنصار الله" في اليمن على سبيل المثال، ومع ممثلي المعارضة السورية أو الفنزويلية، ومع كيانات غير معترف بها في شرقي المتوسط" في الوقت الذي تثير فيه المبادرات للحوار المباشر بين كييف ودونباس "ردود فعل عصبية لديهم".

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه من يدعمون طرفا واحدا في النزاع الأوكراني وخلافا للوقائع يشجعون المزاعم عن العدوان الروسي، ولا يمكنهم أن يسموا أنفسهم بالوسطاء، فإنكم متورطون في جرائم كييف التي ترتكبها ضد سكان دونباس.