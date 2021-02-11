ملقب بـ"فيلسوف معاقى الأقصر".. محمد يتحدى إعاقته ويحلم بماجستير بالاقتصاد السياسى

الأقصر – أحمد مرعى

واجه الظروف تعرض لها فى طفولته والمراحل التعليمية المختلفة، حيث أنه مصاب بمشكلة ذهنية تتسبب فى مشكلات بالأطراف، وكافح وواجه ظروف إعاقته، حيث لقب بـ"فيلسوف" اتحاد معاقى محافظة الأقصر.

"اليوم السابع" التقى الشاب الأقصرى محمد عبد الرازق فرمان، الملقب بـ"فيلسوف" اتحاد معاقى محافظة الأقصر، والذى واجه الظروف التى تعرض لها فى طفولته والمراحل التعليمية المختلفة، حيث أنه مصاب بمشكلة ذهنية تتسبب فى مشكلات بالأطراف، وكافح وواجه ظروف إعاقته فى المراحل التعليمية المختلفة حيث أنه يعانى من بطئ فى الكتابة خلال الامتحانات، حتى تدرج فى العملية التعليمية ووصل لكلية التجارة وأنهى الدراسة فيها متأخراً عامين ويعمل حالياً بالقطاع المصرفى.

يقول محمد فرمان لـ"اليوم السابع"، إنه قرر مواجهة الظروف فى التعليم الأزهرى منذ طفولته، حتى وصوله لكلية حسب المجموع الذى حصل عليه فى الثانوية العامة نظراً لظروف معاملته كباقى الطلاب الطبيعيين، مناشداً وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، بضرورة تعديل اللوائح بما يتناسب مع الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة لإعطاؤهم الفرصة أكبر خلال الفترة المقبلة وزيادة الوقت خلال الامتحانات لخدمتهم لكون ظروفهم مختلفة تماماً عن ظروف باقى الطلبة.

ويضيف عضو اتحاد معاقى الأقصر محمد فرمان، أنه كان يعمل بقدر المستطاع فى العملية التعليمية وكان يحلم أن يصبح معيدا فى الكلية، ولكن الظروف لم تخدمه ويصل للحلم الذى يريده، ولكنه لم يستطع الحصول على التقدير المناسب لظروف كتابته فى الامتحانات، حيث أنه تأخر عامين الدراسة بكلية التجارة وبعد نهاية الدراسة عمل فى القطاع المصرفى كمحاسب، وحالياً لا يزال فى عمله ويحلم بأن يكمل الدراسة التعليمية بعمل ماجستير فى الإقتصاد السياسى فى أحد الجامعتين المجهزتين لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، وهى الجامعة الألمانية أو الجامعة الأمريكية، ولكن ارتفاع تكلفة الماجستير بتلك الكليات يمنعه من استكمال دراسته التى يحلم بها منذ سنوات.



لقاء محمد فرمان بالأقصر