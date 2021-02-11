اليوم السابع
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"مرسى تنضبة" منطقة السحر والجمال على شاطئ البحر الأحمر.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 05:00 ص
"مرسى تنضبة" منطقة السحر والجمال على شاطئ البحر الأحمر.. صور مرسى تنضبه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تقع جنوب مدينة مرسى علم بقرابة 14 كيلو متر، جنوب محافظة البحر الأحمر منطقة مرسى تنضبة، أجمل مناطق البحر الأحمر، والتى وصفها زوارها بالسحر، حيث الجمال الحقيقى الممتزج بأعماق خلابة يقصدها سياح العالم لمشاهدتها والغوص فى مواقع الغوص القريبة منها. 

ويصف أشرف القاضى، مدير مركز غوص يعمل بنطاق سواحل مرسى علم، أن مرسى تنضبة يعد من أجمل مراسى الجنوب، ويضم بالقرب منه قرابة 13 موقعا للغوص مما جعله نقطة انطلاق لجميع رحلات الغوص المتوجهة لتلك المواقع الشهيرة. 
 
وأضاف القاضى لـ"اليوم السابع"، أن مواقع الغوص المتواجدة بالقرب من مرسى تنضبة، موقع غوص تشيك بوينت، ومرسى جمال، وطرفه مكي، وعرق طرفه، والهاوس ريف، والمواسير، حيث أنها من مواقع الغوص الشهيرة بمرسى علم.
 
وكشف أن مرسى تنضبة كانت محطة انطلاق العشرات من المراكب السياحية المتجه لتلك المواقع قبل كرونا، حيث يستقلها سياح من جميع الجنسيات أهمها الايطالين عشاق مرسى علم، وكذلك الألمان يليهم البولند والهولنديين، وذلك قبل جائحة كرونا عندما كانت تستقبل المطارات بالبحر الأحمر عشرات الرحلات الشارتر يوميا . 
 
َتابع : أن تنضبة بها مخيمات صغيرة شيدها السكان المحليين لتقديم المشروبات والمؤكلات المحلية للسياح عند زيارتهم أو انطلاقهم من مرسى تنضبه، ومن أهم ما يقدم هناك مشروب الجبنة الشهير بقبائل العبابدة قاطني المنطقة.
 
كما كشف القاضي أن مرسى تنضبة يظهر فيها حيوان الدوجنج بشكل متكرر لكنه زائر لها بحثا عن الحشائش البحرية التي يتغذي بها، كذلك أنواع كثيرة من الاسماك والسلاحف ذات الالوان الذاهية. 
 
مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (1)
مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (1)

مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (2)
مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (2)

مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (3)
مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (3)

مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (4)
 
مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (5)
 سحر علي شواطئ مرسي علم 

مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (6)
 شواطئ مرسي علم (6)

مرسى تنضبه سحر علي شواطئ مرسي علم (7)
 
 

 


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