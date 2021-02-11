اليوم السابع
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مراجعة ملكية الأراضى الفضاء بتقسيمات مدينة سفاجا

الخميس، 11 فبراير 2021 01:11 م
مراجعة ملكية الأراضى الفضاء بتقسيمات مدينة سفاجا جولة رئيس مدينة سفاجا على الاراضى الفضاء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من قطاعات المدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة عمليات حصر الأراضى الفضاء والتعديات على أراضى الدولة بعدد من التقسيمات بالمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

وكلفت رئيس مدينة سفاجا، الادارات المختصة بحصر ومراجعة موقف ملكية قطع الأراضى الواقعة بمنطقة المدينة الصناعية وتقسيم عمر بن الخطاب، وذلك بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة والإدارة الهندسية ، بعدما تلاحظ قيام أحد المواطنين باستغلال بعضها كساحات انتظار بالاضافة إلى وضع تشوينات من الخامات والمعدات.

 

وشددت رئيس المدينة على سرعة رفع كافة التشوينات والإشغالات الموجودة بها، وعدم السماح بإستغلالها بالمخالفة، كما وجهت بضرورة التصدى بكل حزم وإزالة كافة أوجه التعدى الموجودة، مؤكده على انه تم حصر 5 قطع فضاء بالمنطقة الصناعية وكلفت باتخاذ اللازم نحو سحبها ومراجعة تراخيصها وبيان موقفها ما كانت فضاء أو مخصصة أو متعدى عليها من قبل الاشخاص.

 

وشددت على إتخاذ الإجراءات القانونية نحو القرارات التى لم يتم تنفيذها حيث كان هناك 37 قرار إزالة لم يتم تنفيذها نظرا لأنها مأهولة بالسكان وقد تقدم بعض اصحابها للتقتين وحصلوا على عقود، والبعض الآخر زوائد تنظيم، وجار ىحصر القطع التى تم تقنينها وحصلت على عقود و التى تم قبولها فى قانون التصالح.


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