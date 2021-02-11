محافظ بورسعيد يعد تجار البال بتوفير وحدات تجارية بديلة بشارع النصر

بورسعيد - محمد عزام

وعد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بالمحافظة بتوفير وحدات تجارية مؤقتة لأصحاب المحال التجارية بسوق البال القديم الكائن بشارع النصر في حي العرب لحل مشكلتهم.

وتقدمت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد بمذكرة إلى اللواء عادل الغضبان المحافظ، بشأن سوق البال الكائن بشارع النصر في حي العرب والذى من المقرر إزالته حسب مخطط المحافظة لبناء مول جديد متطور بنفس المنطقة وتوفير حل بديل ومؤقت لتجار البال لحين الانتهاء من بنائه.

وكان قد تسبب قرار محافظ بورسعيد بإزالة سوق البال القديم بحالة من القلق بين أصحاب المحال التجارية هناك، واستجابة بمطالب تلك الفئة من أهالي بورسعيد تقدمت هيئة مستقبل وطن البرلمانية من نواب وشيوخ بتلك المذكرة.