محافظ بورسعيد: إنشاء محطة صرف صحى "الزهور" الجديدة لخدمة أحياء الضواحى

بورسعيد - محمد عزام

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بجولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحى الزهور ومعدلات التنفيذ الجارية، رافقه اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، فوزي الوالى رئيس حى الزهور، والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء المحطة .

واستعرض المحافظ الأعمال الإنشائية التى تشهدها المحطة الجديدة مشددا على سرعة إنجاز كافة الاعمال فى أقرب وقت لبدء تشغيل المحطة، حيث تخدم محطة الصرف الصحى الجديدة بحى الزهور العديد من المناطق واهمها مناطق شباب المدينة وقبضايا وأرض النوادى

وأكد المحافظ، أن بورسعيد تشهد خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحى بمختلف الأحياء وأهمها حى الضواحى وحى الزهور، وذلك لتخفيف الضغط عن المحطات الموجودة حاليا ولضمان استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة وفى إطار خطة المحافظة للقضاء على مشكلات الصرف الصحى تماشيا مع التنمية المنشودة على أرض بورسعيد.