محافظ الوادى الجديد يدشن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمدن والقرى.. صور

يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور هيكل للمحافظة اليوم يرافقه رؤساء عدد من الشركات المنفذة، لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة ، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة، حيث من المقرر بدأ التشغيل التجريبي نهاية يونيو المقبل.

وأوضح هيكل أنه تم الانتهاء من إجراءات المعاينات اللازمة للمواقع لتنفيذ المشروع الذي سيعمل بتقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG ) حيث سيتم إسالة الغاز في محطة تخفيض الضغط بعد نقله في الجرارات المصنعة خصيصا لهذا الغرض لضخه في الشبكات الأرضية لتوصيله إلي 14 ألف عميل مستهدف كمرحلة أولي.

ومن جانبه، أكد الزملوط أن المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين لإحلال الغاز الطبيعي تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موكدا بأن المشروع أصبح واقع ملموس بالمحافظة بعد أن كان حلم نظرا لبعدها عن الشبكة القومية للغاز والتكلفة الباهظة في ربطه.

كما تفقد المحافظ وهيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة سير الأعمال بالشبكات الأرضية للغاز الطبيعي بمدينة الخارجة والتي بلغت نسب التنفيذ بها 60 % .

وشملت الجولة أيضا تفقد مقر شركة طاقة غاز لخدمة المواطنين والعملاء ، الذي تم تجهيزه علي احدث مستوي لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات التعاقدات وكذلك تقديم كافة خدمات العملاء بعد التشغيل .

كما شهدا تنفيذ أحد الدورات التدريبية لتدريب العاملين والفنيين بشكل نظري وعملي علي تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع.

والتقى محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة بالعاملين من أبناء المحافظة، بشركة طاقة عربية المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي، والذين تم إختيارهم من خلال المسابقات التي تم الإعلان عنها من قبل، وذلك بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة والوفد المرافق لهم.

وأكد الزملوط على ضرورة إكتساب العاملين لأقصي معدلات الكفاءة الفنية والإلتزام بالمخطط الزمني للإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمحدد لها نهاية يونيو القادم، إستعداداََ للبدء في تنفيذ المراحل التالية بالمراكز الأخري والتوسع في إستخدامات الغاز لخدمة الأنشطة الصناعية والزراعية المختلفة.

كما أشار هيكل إلى أن المشروع يعد أحد نتائج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة والقيادة السياسية، وأحد مراحل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة أنحاء الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، استعرض الزملوط أبرز المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والمقومات والفرص الإستثمارية المتاحة والاستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، كما تم مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مجالات الاستثمار المختلفة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.