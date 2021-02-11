محافظ الغربية يبحث آلية التعامل مع المتغيرات المكانية بالمحافظة

الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرص الدولة على عدم التهاون مع أى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام وممثلي 10 هيئات معنية برصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وشدد الدكتور رحمى على ضرورة تحديد آليات للتعامل مع المتغيرات المكانية بالمحافظة، تشمل حصر التعديات وتحديد الإجراءات المتخذة تجاهها، مطالباً كل جهة من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذه التعديات، ورفع تقرير يومي فيما يخص هذه التعديات مع التأكيد على الإزالة الفورية للتعديات التي لا تقبل التقنين أو التصالح منذ 2017.

حضر الاجتماع المهندسة سماح صبري مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممثلي كلاً من الري، السكة الحديد، هيئة الأوقاف، هيئة الطرق، الإصلاح الزراعي، الآثار، حماية نهر النيل، أملاك الدولة، المتغيرات المكانية والزراعة.