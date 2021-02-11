اليوم السابع
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مجمع دراسات معنى بكورونا: سلالة "كنت" البريطانية ستجتاح العالم

الخميس، 11 فبراير 2021 10:57 ص
مجمع دراسات معنى بكورونا: سلالة "كنت" البريطانية ستجتاح العالم كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت مديرة مجمع دراسات الجينوم المعني بمرض كوفيد-19 في بريطانيا إن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في مقاطعة كنت البريطانية ستنتشر على الأرجح في أنحاء العالم، مضيفة أن مكافحة الفيروس ستستمر لعشرة أعوام على الأقل.

وقالت شارون بيكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن سلالة كنت "اجتاحت البلد، ومن المرجح أن تجتاح العالم".

وأضافت "عندما ننتصر على (الفيروس) أو يتحور بنفسه ويصبح غير خبيث، أي لا يسبب المرض، يمكن أن نكف عن القلق بشأنه. لكن بالنظر للمستقبل أعتقد أننا سنواصل هذا لأعوام. سنواصل هذا لعشرة أعوام مقبلة في رأيي".

 


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بريطانيا

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