لبنان يسجل 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 328 ألفا و 16 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 66 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3803 حالات، في حين يرقد 928 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 289 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15703 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، نفت وزارة الصحة اللبنانية، بصورة قاطعة، صحة أنباء متداولة حول وصول كميات من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، إلى لبنان وتوزيعها على جهات سياسية وحزبية بعينها.

وتعاقد لبنان مع شركة فايزر لتوريد نحو مليوني جرعة من اللقاح تبدأ في الوصول تباعا اعتبارا من السبت المقبل، فضلا عن الاتفاق مع منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية في سبيل توريد 2 مليون و 700 ألف جرعة من اللقاحات عبر شركات عالمية متعددة منتجة للقاحات.