فيديوهات جديدة لـ اقتحام الكونجرس وحصار بنس.. ماذا دار فى ثانى جلسات عزل ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، الضوء على كواليس ثانى جلسات عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن الجلسة تضمن عرض مقاطع فيديو لاقتحام الكونجرس ليلة 6 يناير، والتي أعقبها مداهمات بين أنصار الرئيس السابق والشرطة، ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين.

يظهر أحد المقاطع الجديدة نائب الرئيس السابق مايك بنس وعائلته يتعرضون للهجوم بينما كان ‏الحصار جاريا. وهذا يؤكد ما قاله مساعدو بنس لشبكة ‏CNN‏ في الأيام التي أعقبت التمرد المميت. ‏

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن بنس الذي يخطط للاستمرار في التراجع أثناء محاكمة العزل، لم ‏يصلح علاقته بترامب بعد ما حدث، وأضاف إن بنس وترامب "ناقشا كل شيء" الذي حدث في 6 يناير، ‏مشيرا إلى أنهم كانوا يركزان أكثر على الوصول إلى 20 يناير - يوم التنصيب.‏

وأضافت أن بنس أوضح وجهة نظره في الاجتماع بعد ذلك، مشيرا إلى وجود بعض المشاعر الصعبة ‏العالقة. ‏

وأظهر مقطع فيديو آخر من قبل مديري مجلس النواب الديمقراطيين خلال جلسة الشيوخ، ضابط شرطة في الكابيتول يوجه ‏السناتور ميت رومني، بولاية يوتا، بعيدًا عن اعمال الشغب، وأشار مستشار رومني السابق إلى أنه من ‏المحتمل أن الضابط أنقذ السناتور من إصابة خطيرة أو ما هو أسوأ.‏

وقال أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير لم يعرب حتي الان عن ندمه صراحه بعد ‏احداث اقتحام الكونجرس في الـ6 من يناير الماضي والتي تعتبر السبب الرئيسي الذي دفع مجلس النواب ‏الديموقراطي لعزله للمرة الثانية.

وأضاف مستشار ترامب الذي لم تنشر الشبكة الأمريكية اسمه أن الفيديو الجديد "قوي بلا شك، وأن الديمقراطيين يدركون أنهم قد ‏لا يكونون قادرين على إدانة ترامب ومنعه من الترشح مرة أخرى، لذا فهم يحاولون تغيير الرأي العام ‏لدرجة عدم قدرته على الترشح مرة أخرى.‏