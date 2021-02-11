طالبان بالإسكندرية يخترعان برنامجا لتشغيل الكمبيوتر عن طريق اللسان.. فيديو وصور

الإسكندرية _ جاكلين منير

قصة نجاح يسطرها طلاب بالمرحلة الثانوية بالإسكندرية، بالحصول على المركز الرابع دوليا لاختراع جهاز وبرنامج كمبيوتر، يتيح لذوى الاحتياجات الخاصة تشغيل جهاز الكمبيوتر عن طريق اللسان وحركة الوجه.

ويقول جاسر محمد جلال لـ"اليوم السابع"، أنهما قاما بتنفيذ برنامج خاص على جهاز الكمبيوتر يتيح لذوى الاحتياجات الخاصة إعطاء أوامر لتشغيل استخدام جهاز الكمبيوتر عن طريق ارتداء ماسك مصمم خصيصا للبرنامج، يقوم من خلاله المستخدم بتحريك أجزاء الماسك عن طريق اللسان وحركة الوجه ليستجيب الكمبيوتر من خلال البرنامج لتلك الأوامر ويحرك الماوس يمينا ويسارا.

فيما قام مصطفى أحمد عبد المهمين بتجربة عملية لشرح طريق استخدام الماسك وتوجيهه إلى الكمبيوتر الذى استجاب لحركة المستخدم، بدون استخدام اليدين، معربا عن أمله فى وصول هذا الاختراع لعدد كبير من ذوى الهمم للاستفادة به.

كما أعرب جاسر جلال عن أمله فى الفوز بالمسابقة القادمة التى تنظمها مكتبة الإسكندرية لتمثيل مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على الجائزة الأولى ليصبح هذا الجهاز واجهة مشرفة لشباب مصر الواعى .

من جانبة كرم محافظ الإسكندرية الطالبين الحاصلين على المركز الرابع على مستوى العالم فى مسابقة Taiwan International Science Fair 2021 ، حيث كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، الطالبين جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبد المهيمن بالمرحلة الثانوية، والحاصلين علي المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة Taiwan International Science Fair 2021. وأهدى لهما شهادات تقديرية وميدالية محافظة الإسكندرية تشجيعا وتحفيزا لهم.

وخلال التكريم، أعرب المحافظ عن اعتزاز الإسكندرية بتمثيل الطالببن لها في المسابقة الدولية، وأكد حرص المحافظة في تشجيع الموهبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكى يستطيعوا تحقيق أهدافهم وأحلامهم، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالنشء وتبنى مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل.



الطالبان مع محررة اليوم السابع (2)



الطالبان مع محررة اليوم السابع (1)



الشرح من خلال جهاز الكمبيوتر (2)



الشرح من خلال جهاز الكمبيوتر (1)



الطالبان يقومان بشرح الاختراع (3)



الطالبان يقومان بشرح الاختراع (1)



طالبان يخترعان جهاز تشغيل الكمبيوتر باللسان لذوى الهمم



الطالبان يقومان بشرح الاختراع (2)



جوائز الطالبين



خلال شرحهما للاختراع