ضخ مياه الرى لأراضى الاستصلاح الزراعي لشباب الخريجين بأبوسمبل.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نجح رجال الضفادع البشرية والغطاسين وأطقم الصيانة في ضخ مياه الري لأراضي الاستصلاح الزراعي بقرية المستقبل لشباب الخريجين بمدينة أبوسمبل السياحية، بعد تنفيذ أعمال اللحام وإعادة توصيل خطوط ومواسير التغذية الواقعة أسفل مياه بحيرة ناصر والمربوطة بالمحطة العائمة.

وأكد على أحمد رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، أن محافظ أسوان وجه إلى تسخير كافة الأمكانيات اللازمة لسرعة حل مشكلة توقف ضخ مياه الري لأراضي المزارعين من شباب الخريجين بقرية المستقبل والتى تضم زمام 2500 فدان من الأراضي المستصلحة.

وأوضح رئيس مدينة أبوسمبل فى بيان له، أنه عقب تعرض محطة الري العائمة وخطوط الضخ لعاصفة شديدة بسب سوء الأحوال الجوية منذ أيام أدت لانفصالها عن المحطة حيث قام فريق عمل مكون من الري والميكانيكا والطيران المدني، بالإضافة إلى الوحدة المحلية بإعاده تشغيل خطوط الري وسط تيارات مائية وطقس غاية في الصعوبة.



جانب من أعمال الصيانة



قرية المستقبل بأبوسمبل



استبدال مواسير الرى