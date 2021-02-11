اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 12:39 م
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ضبط 19 مخبزا لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات خلال حملة تفتيشية بالبحيرة

الخميس، 11 فبراير 2021 12:24 م
ضبط 19 مخبزا لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات خلال حملة تفتيشية بالبحيرة حملة على المخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم في السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 19 مخبزا بمراكز أبو حمص ووادى النطرون وايتاى البارود وذلك لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق  وكذلك لتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء حيث تم ضبط 22 شيكارة دقيق مدعم  بوزن 1100 كيلو دقيق قبل بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة والعقيد وجدى الصيرفى  مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى، مدير ادارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

من جانبه، وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، مشددا على وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .


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