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شقيق الراحل على حميدة: أخى نطق الشهادتين قبل وفاته ودفنه عقب صلاة الجمعة.. فيديو

الخميس، 11 فبراير 2021 07:29 م
شقيق الراحل على حميدة: أخى نطق الشهادتين قبل وفاته ودفنه عقب صلاة الجمعة.. فيديو جانب من تغطية اليوم السابع
مطروح - حسن مشالي

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قال شقيق الفنان على حميدة، إن الراحل توفى فى ليلية الجمعة، وأننى أدعوا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن مراسم الدفن سوف تكون عملية الدفن بمدافن المغاربة بمرسى مطروح وأن الصلاة سوف تكون عقب صلاة الجمعة.
 
 
وطالب شقيق على حميدة خلال لقاء مع تليفزيون اليوم السابع: رحمة الله عليه أننا نطالب محبين الراحل ألا يتكبدوا مشقة السفر للمشاركة في تشييع الجثمان، وأنما يكفى أن يكون العزاء عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعى وأننا سوف نقيم سرادق للعزاء بمدينة مرسى مطروح.
 
وتجمع الأهل والمحبين للفنان الراحل له أمام منزل الأسرة بمدينة مرسى مطروح بحضور شقيقه إسماعيل حميدة والذى قال إن شقيقه الراحل نطق الشهادتين قبل أن تصعد روحه إلى بارئها وطالب شقيقه جموع المتابعين والمحبين للراحل الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

توفى الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام.

 


وفاة على حميدة

وفاه على حميده

على حميده

وفاة الفنان علي حميدة

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