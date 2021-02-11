سيارات الإطفاء تحاول السيطرة على حريق "تنك عجرود" بالسويس..فيديو

السويس - فريق المحافظات

تواصل سيارات الحماية المدنية بالسويس وشركات البترول، السيطرة على الحريق الذى نشب فى أحد التنكات البترول الموجودة بمستودع عجرود بطريق السويس - القاهرة.

قال مصدر بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول فى السويس، أنه أثناء الاختبار وأعمال الإنشاءات في أحد التنكات الموجودة بمستودع بمنطقة عجرود اندلع حريق أدى إلى ارتفاع الأدخنة والنيران بشكل كثيف، مؤكدا انتقال لجنة من الشركة التابعة لها التنك من أجل معرفة السبب وراء الحريق.

وأضاف مصدر، أن تنك البترول كان يحتوى على مياه أثناء الاختبار وليس مواد بترولية، لافتا أن جميع سيارات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحريق من أجل السيطرة عليه.