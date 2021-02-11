اليوم السابع
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سحب 4 قطع أراضٍ لمخالفتها شروط التعاقد فى رأس البر.. صور

الخميس، 11 فبراير 2021 12:00 ص
سحب 4 قطع أراضٍ لمخالفتها شروط التعاقد فى رأس البر.. صور سحب أراضى مخالفة للشروط في راس البر
دمياط _ معتز الشربينى

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نفذت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، حملة مكبرة بالاشتراك مع قوات مديرية أمن دمياط، وقسم شرطة رأس البر والإدارة الهندسية والشئون القانونية وقسم الإشغالات بالوحدة، وذلك لتنفيذ القرار الإداري الصادر بإخلاء وسحب عدد 4 قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد، وآلت ملكيتها للوحدة المحلية برأس البر.

وبناءً على ذلك جرى فصل العدادات ورفع المرافق عنها، وكذلك تشميع الوحدات السكنية والجراجات بها، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لمواجهة جميع المخالفات بالمدينة، وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

سحب أراضى مخالفة للشروط في راس البر (3)
سحب أراض مخالفة للشروط في راس البر
 
سحب أراضى مخالفة للشروط في راس البر (4)
سحب أراض مخالفة للشروط في راس البر
 
سحب أراضى مخالفة للشروط في راس البر (1)
سحب أراض مخالفة للشروط في راس البر
 
سحب أراضى مخالفة للشروط في راس البر (2)
سحب أراض مخالفة للشروط في راس البر

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