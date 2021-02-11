زعيمة التجمع الوطنى ووزير داخلية فرنسا يلتقيان اليوم فى مناظرة عن مكافحة التطرف

كتب: أحمد علوى

تلتقى مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف في فرنسا، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين، اليوم الخميس في مناظرة تلمس أهم القضايا الشاغلة للرأى العام الفرنسي والاوروبى، والتي ستكون في قلب برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة لفرنسا لعام 2022.

وبحسب صحيفة لو بوان الفرنسية فإن المواضيع ستتناول الهجرة والإرهاب والإنفصالية وما يتعلق بمشروع قانون "ميثاق الجمهورية".

وتحاول لوبان استعادة وضعها من جديد بعد فشلها في 2017 أمام إيمانويل ماكرون، ومن المتوقع ان ترد مرشح التجمع الوطنى في جلسة لمدة 45 دقيقة على وزير الداخلية الفرنسي الحالي، والمتهم أيضا بالذهاب إلى أرض الجبهة الوطنية ومناظرتها.

وقالت الصحيفة ذاتها، انه وزير الداخلية سيكون في تلك المناظرة بمثابة ممثل لإيمانويل ماكرون، أنه يستعد من خلال كونه "شاملًا في مهامه" التي ستتطرق إليها مواضيع النقاش"، على أن الدفاع عن مشروع قانون الانفصالية قيد المناقشة في تلك المقابلة.

ومن جانبه يتوقع المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال اتال أن تكون هذه المناقشة "لحظة حقيقة"، وشدد أمس الأربعاء على، "أننا نسمع كثيرا أن التجمع الوطني يعطي دروسا"، لكن مسؤوليه المنتخبين "ليسوا من اختصاصهم أبدا التصويت على النصوص أو مشاريع القوانين".