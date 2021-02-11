"رفيق" طالب بكلية الآداب صاحب أول مكتبة متنقلة فى شوارع الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أسماء على بدر

استطاع رفيق نعمان طالب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم مكتبات، أن يجعل من عشقه للقراءة مكسبا ومصدر رزق له، وبدأت مسيرته بعد حبه للقراءة فقرر أن يعمل فى هذا المجال.

وقال رفيق، صاحب الفكرة، إنه يعشق القراءة فى كافة المجالات، وقرر أن يعمل فى إحدى المكتبات، وكانت المفاجأة بالنسبة له بطلب صاحب المكتبة بقراءة الكتب وشرحها للمواطنين للتسويق لها.

وأضاف أن هذه الفكرة استطاعت أن تجعله قارئاً جيدا وأن يكتسب المعرفة بعد أن قرأ عددا كبيرا من الكتب والروايات، مشيرا إلى أنه قرر بعد ذلك أن ينفصل وأن يكون له فكرته الخاصة.

وقال إنه فتح مكتبة صغيرة شرق الإسكندرية لعرض الكتب المختلفة وقدم فيها فكرة جديدة للشباب ليس بيع الكتب فقط ولكن إمكانية الاستعانة بمبلغ رمزى أو الاستبدال، والفكرة شجعت العديد من الشباب على القراءة، خاصة أن عددا منهم لا يريد أن يحتفظ بالكتب ولكن هدفه القراءة والاطلاع فقط.

وأكد أن لديه حاليا مكتبة أخرى فى محطة الرمل وسط الإسكندرية ويريد أن يكون له مكتبات متنقلة فى كافة أنحاء الإسكندرية والمحافظات الأخرى، وذلك للتشجيع على القراءة والثقافة وتغذية العقل.