اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 03:40 م
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رفع 2000 طن قمامة وصيانة 100 عامود إنارة في الغربية

الخميس، 11 فبراير 2021 02:46 م
رفع 2000 طن قمامة وصيانة 100 عامود إنارة في الغربية جانب من أعمال النظافة فى المحلة
الغربية عادل ضرة

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تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال حملة صفط تراب البداية الطريق لقرية مصرية مستديمة، رافقة المحاسب محمد صلاح السكرتير العام لمركز ومدين المحلة والمهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة ومسئولي الري والصرف.

 وقد استمرت أعمال رفع نواتج تطهير ترعة القرشيه بطول 2،5 كيلو متر ومخلفات تجميع القمامة من شوارع القرية والطرق المؤدية لها وبلغ ما تم رفعة حتى الآن 2000 طن إلى جانب أعمال صيانة 100 عامود إنارة تم خلالها إزالة الوصلات المخالفة وعمل الصيانة اللازمة للكشافات.

وقد شهد مدخل القرية أعمال مكثفة منها رفع جميع نواتج التطهير الموجودة على الطريق الملاصق لمحطة السكة الحديد بالقرية وتقليم الأشجار وتغطية جوانب الطريق بالرمال ووضع زراعات من الأشجار المثمرة وبلغ ما تم زراعته بالمصالح الحكومية والمدارس 150 شتلة كما قام شباب القرية بعمل رسومات جدارية بالمدخل.

 


المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة الكبري

نائب رئيس المدينة

قرية صفط تراب

قوافل اجتماعية

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