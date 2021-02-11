"حماية الطفل" بسفاجا تستخرج أوراق رسمية لطفل مجهول النسب

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت الدكتور هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إن وحدة حماية الطفل بسفاجا تمكنت خلال الأيام الماضية من إنهاء الأوراق الرسمية لطفل حديث الولادة مجهول النسب تم العثور عليه بمنطقة بسفاجا، دون مستندات بهدف إيداع الطفل في أحد دور الرعاية الصحية الأولية حتي يمكن تسلميه لأحد دور الأيتام أو أسرة بديلة.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أن وحدة حماية الطفل تحركت بشكل سريع مجرد وصول بلاغ بالعثور على الطفل، وتم التنسيق بين النيابة العامة ومركز الشرطة وإدارة التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية لسرعة استخراج الأوراق الرسمية للطفل.

وأوضحت رئيس المدينة إلى أنه تم إيداع الطفل في حضانة بمستشفى سفاجا، وتم استخراج شهادة ميلاد عن طريق أسماء وهمية للأب والأم موضوعة مسبقًا من مديرية التضامن مع مكتب الصحة، ووفق رقم قومي خاص بمجهولى النسب، مشيرًة إلى أن لون شهادة الميلاد مختلف عن لون شهادة ميلاد المواليد الطبيعيين.

وأكدت أن وحدة حماية الطفل قامت بتوفير كافة أوجه الدعم للطفل، لافتة إلى أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة والتي تتابع أيضًا الطفل مع الذين يتكفلوا برعايته وتبنيه.

وأشادت رئيس مدينة سفاجا بأهمية الدور الذى تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ووجهت رئيس المدينة الشكر والتقدير لدور النيابة العامة في تسهيل الإجراءات الرسمية للأطفال مجهولي النسب، مؤكدة على أن دور وحدة حماية الطفولة بالمدينة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) من خلال العمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

من جانبها أكدت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل أنه يتم العمل طبقا لقانون الطفل رقم 126 ‪ لسنة 200‪8وطبقا لنص المادة 23 للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث تم التوصية بإيداع الطفل دار رعاية الأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة بالسويس، خلال فترة الرضاعة الطبيعة