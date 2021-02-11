جيمى ويونس.. شابان يتحديان البطالة بـ"الكب كيك" فى شوارع الإسكندرية.. لايف

وقال جمال زيدان، طالب بكلية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، أن صديقه يونس بارع فى صناعه الحلوى ولديه هواية الطهى وكان يعد لهم الحلويات ويقدمها لاصدقائه، وفى يوم جاءت له فكرة بأن يقوموا بإعداد الحلويات وبيعها وتدشين صفحة باسمهما.





وأضاف، أنهما بالفعل اشترا الخامات وصندوق الحلويات وقررا الوقوف فى محطة الرمل وسط الإسكندرية، وجاءت المفاجأة بإقبال كبير من المواطنين على الشراء.



بينما قال محمود يونس، خريج كلية الآداب جامعة الإسكندرية، أن لديه هواية الطهى، فقرر هو وصديقه أن يوظفوا هذه الموهبة فى كسب الرزق وفى أول يوم لهما كان لديه حرج شديد أن يطلب من المواطنين الشراء، ولكن تغلب على هذا الحرج صديقه "جيمى" الذى لديه روح الفكاهة والمرح، ومن خلال ذلك استطاع إقناع الجمهور بالشراء وأصبح لهما جمهور خاص يأتى إليهما خصيصا.



وأضاف أن كل يوم يقوموا بالإعلان على الصفحة الخاصة بهما بموعد ومكان تواجدهما يوميا حتى يأتى إليهما الجمهور، مشيرا إلى أنه فوجئ بإقبال كبير ودعاية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أنهما فى المرحلة المقبلة يفكران فى فتح مكان خاص بهما فى محطة الرمل لكى يكون مخصصا للحلويات وفيه أنواع وأفكار جديدة ويستطيعان أن يشاهدا آراء المواطنين وجها لوجه.