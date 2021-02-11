جارة الشناوى تحتفل بتألقه بالزغاريد.. وصديق عمره: كله أدب وأخلاق (فيديو)

كفر الشيخ - محمد سليمان

التقت عدسة "اليوم السابع" مع الحاجة نوال (أم وليد) وهى جارة حارس مرمى النادى الأهلى محمد الشناوى، والتى بشرت والد محمد الشناوى بفوز فريق النادى الأهلى، حيث أكدت أن والد الشناوى طلب منها أن تدعوا له فى صلاتها بفوز فريق النادى الأهلى وبالفعل دعت للفريق بصفة عامة ولابن منطقتها حارس مرمى النادى الأهلى بالتوفيق والسداد.

وأضافت أم وليد أنه من شدة فرحتها بح صوتها من كثرة الزغاريد والتهليل بعد الفوز، مؤكدة أن الشناوى وأسرته ليسوا مجرد جيران فقط ولكنهم أكثر من الأهل وتربطهم بكل أبناء المنطقة روابط وثيقة قوامها الحب والاحترام لما يتصفون به من صفات حميدة منها الطيبة والتواضع والتسامح وحب الخير للجميع .

فيما قال عبد الله جار اللاعب، إن محمد الشناوى وإخوته أحمد وأسامة وشريف وإيهاب من أكثر سكان المنطقة تواضعا وخلقا، مؤكدا على أن أسرة اللاعب ما زالوا بتواضعهم منذ أن كانوا يعيشون فى الحامول وحتى الآن لم يتغير طبعهم فهم مثالا للأدب منذ صغرهم .

وأضاف عبد الله أن كل أهالى المنطقة من أشد المحبين للنادى الأهلى ويشجعون الفريق بانتماء غير مسبوق مشيرا إلى أن الشناوى هو فخر نادى الحامول ولم يسبق له يوما أن بدر منه تصرفا لا يعبر عن انتمائه الحقيقى لمنطقته ومدينته وذلك لما تربى عليه من أخلاق وتواضع وانتماء.