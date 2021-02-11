توافد أهالى وعواقل مطروح لتقديم واجب العزاء فى وفاة الفنان على حميدة.. صور

مطروح - حسن مشالى

توافد عدد كبير من أهالي مطروح، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، اليوم الخميس، لتأدية واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، قبل تجهيز سرادق العزاء.

وقدم حسن أبو قديرة عضو مجلس النواب، وعدد من عواقل مطروح في مقدمتهم اللواء إدريس أبو طرام، واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل علي حميدة، أمام منزل الأسرة، حيث يجري تجهيز بيت العزاء.

كما يجري حاليا تجهيز سرادق عزاء الفنان علي حميدة، أمام منزل العائلة، بمنطقة السنوسية، في مدينة مرسى مطروح، استعدادا لتلقى العزاء عقب الصلاة عليه في مسجد الفتح، بعد صلاة الجمعة ودفنه في مدافن منطقة المغاربة.

ويتوافد أعداد من الأقارب والأصدقاء ومحبي الراحل، لتعزية الأسرة ومواساتهم.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أجرى اتصالا هاتفيا بإسماعيل حميدة شقيق الفنان الراحل علي حميدة تليفونيا لتقديم العزاء له وللأسرة.

وتوفي الدكتور علي حميدة، بعد معاناة طويلة من المرض، الساعة 4.30 عصر اليوم الخميس، فور وصوله مستشفى مطروح العام، بعد نقله بسيارة إسعاف، إثر تدهور حالته، في نهاية رحلة مرضه التي قاربت الشهرين.



الأهالى يقدمون العزاء فى وفاة الفنان على حميدة



أهالى مطروح يقدمون واجب العزاء



جانب من العزاء