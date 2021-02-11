تفاصيل حظر الصين لبث الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"

رويترز

قالت الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في الصين اليوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي) إنها منعت بث الخدمة الإخبارية الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي وورلد نيوز) في البلاد.

جاء ذلك بعد أسبوع من إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا ترخيص بث التلفزيون الحكومي الصيني.

وقالت الإدارة، في بيان بمناسبة السنة القمرية الجديدة، إن تحقيقا خلص إلى أن التقارير المتعلقة بالصين التي تبثها بي.بي.سي وورلد نيوز "تنتهك بشكل خطير" اللوائح بما في ذلك ضرورة أن تكون الأخبار "صحيحة ونزيهة"، الأمر الذي يضر بالمصالح الوطنية للصين ويقوض الوحدة الوطنية.

وأضافت أن الخدمة بالتالي لا تتوفر فيها متطلبات القنوات الأجنبية التي تبث بالصين وبناء عليه لن يُقبل طلبها بالبث لعام آخر.

من جهتها قالت بي.بي.سي اليوم الخميس إنها تشعر بخيبة أمل إزاء القرار.

وقالت متحدثة باسم الهيئة في بيان بالبريد الالكتروني "نشعر بخيبة أمل إزاء اتخاذ السلطات الصينية هذا الإجراء...بي.بي.سي أكبر قناة إخبارية تحظى بالثقة في العالم وتنقل أخبارا من مختلف أنحاء العالم بنزاهة".

وقال صحفيان من رويترز في الصين إن بث المحطة التلفزيونية اختفى على أجهزة التلفزيون لديهما.