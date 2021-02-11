اليوم السابع
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تشمع مركزين للدروس الخصوصية خلال حملات تفتيشية فى بورسعيد

الخميس، 11 فبراير 2021 10:52 ص
تشمع مركزين للدروس الخصوصية خلال حملات تفتيشية فى بورسعيد تشميع
بورسعيد - محمد عزام

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شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الخميس، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تطبيقًا للقانون والإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على صحة الطلاب.

وأسفرت الحملات، عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بعمارة الفرات في منطقة تعاونيات حسن عمار في نطاق حي الزهور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات أعمالها بكافة أحياء المحافظة.

من جانبه، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التى اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين.

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

الدروس الخصوصية

الإجراءات الإحترازية

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