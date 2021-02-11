اليوم السابع
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"تشغيل الخريجين" يعلن عن فرص تدريب لأبناء بورسعيد

الخميس، 11 فبراير 2021 11:51 ص
"تشغيل الخريجين" يعلن عن فرص تدريب لأبناء بورسعيد محافظ بورسعيد
بورسعيد – محمد عزام

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أعلن جهاز تشغيل الخريجين ببورسعيد، وبالتعاون والتنسيق مع مركز التدريب المهني بمديرية القوي العاملة، عن فرص تدريبية لأبناء المحافظة من الذكور والإناث، وذلك بالوحدة المتنقلة بحي الزهور.

جاءت المجالات التي أعلن عنها جهاز تشغيل الخريجين كالتالي: التفصيل والخياطة، سباكة صحية، توصيلات كهربية، علي أن يكون سن المتقدم يتراوح من 18 إلي 45 سنه.

وحدد الجهاز الأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرصة التدريبية بإحضار صورتين شخصيتين، صورتين ضوئيتين من المؤهل الدراسي إن وجد، صورتين ضوئيتين من الرقم القومي، وتقديمها لمكتب تشغيل الخريجين باتلمبني الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

ويحصل الإثنين الأوائل من المتدربات علي المهن سالفة الذكر، في التفصيل والخياطة علي ماكينة خياطة مجاناً، وفي السباكة علي حقيبة للمعدات، وأيضاً في مجال توصيلات الكهربائية علي حقيبة للمعدات الخاصة بهما.


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