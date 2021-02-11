برلين ولندن وباريس فى بيان مشترك: ندين الاعتداء الحوثى على مطار أبها الدولى

كتب أحمد عرفة

قالت برلين ولندن وباريس في بيان مشترك، ندين الاعتداء الحوثى على مطار أبها الدولي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت برلين ولندن وباريس في بيانهم المشترك، أن الاعتداء الحوثى على مطار أبها انتهاك للقانون الدولي.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطانى راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها بالسعودية.

وأكد راب، أنه يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة وبريطانيا ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضى السعودية.