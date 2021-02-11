بدء ثالث جلسات "عزل ترامب" بمجلس الشيوخ وسط توقعات بانتهاء المحاكمة السبت

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ، حيث يقدم حاليا مديرو محاكمة العزل فى مجلس النواب قضيتهم الآن فى قاعة مجلس الشيوخ لليوم الثالث على التوالى.

لا يزال مدة المحاكمة وما إذا كان الديمقراطيون سيستدعون الشهود غير معروف، لكن كبار الديمقراطيين يشيرون إلى أنهم متشككون فى ضم الشهود.

وقالت السناتور الديمقراطية ديبى ستابينو، عضو القيادة أنها لا ترى حاجة لوجود شهود فى المساءلة، وصرحت بالإضافة لديمقراطيون آخرون إنهم يعتقدون أن المحاكمة ستتم مساء السبت أو بعد ظهر الأحد.

وقال السناتور روي بلانت ، وهو جمهوري من ولاية ميسوري ، للصحفيين إن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وضع مرة أخرى جدولا زمنيا محتملا، خلال مأدبة غداء للحزب الجمهورى، لمحاكمة العزل، وردا على سؤال حول موعد انتهاء المحاكمة ، قال بلانت ، "السبت يبدو أفضل طوال الوقت".

وكل جانب لديه 16 ساعة موزعة على يومين لتقديم قضيته، وسيختتم الديمقراطيون حججهم اليوم وسيتحدث فريق دفاع الرئيس السابق ترامب غدًا.

وقال مصدران لشبكة CNN إن فريق دفاع ترامب قال إنهم يتوقعون إنهاء مرافعاتهم فى محاكمة العزل بحلول ليلة الجمعة، وبمجرد أن يعرض كلا الجانبين قضيتهما ، سيصوت مجلس الشيوخ على الشهود - وهو ما سيحدد ما سيحدث بعد ذلك في المحاكمة.