بحضور ممثلة الأمن والتعاون الأوروبى.. اليوم إحاطة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

كتبت - هند المغربي

يعقد مجلس الأمن اليوم إحاطة إعلامية عبر الفيديو بشأن الوضع في أوكرانيا. حيث طلبت روسيا الاجتماع للاحتفال بالذكرى السنوية لـ "حزمة إجراءات تنفيذ اتفاقيات مينسك" ، المعروفة أيضًا باسم اتفاقية مينسك الثانية ، المعتمدة في 12 فبراير 2015 ، ومناقشة تنفيذها.

حيث حدد الاتفاق خطوات لإنهاء الصراع وتسويته السياسية. ومن المتوقع تقديم إحاطات من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ؛ هايدي جراو ، الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) الرئيس الحالي؛ ورئيس بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هاليت جيفيك.

ووفقا لتقرير المجلس من المتوقع أن تقدم ديكارلو لمحة عامة أكثر عن الوضع في أوكرانيا ، بما في ذلك الوضع الإنساني في الشرق ، وآثار جائحة كوفيد-19 ، والتطورات المتعلقة بالتسوية السياسية للصراع. ومن المتوقع ان يتناول أعضاء المجلس الوضع الإنساني في أوكرانيا ، حيث من المتوقع أن يحتاج 3.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2021 ، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. حيث أدى جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم الوضع الإنساني. في الإحاطة التي قدمتها في 5 فبراير للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، قالت رينا جيلاني ، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، إن الاحتياجات الإنسانية أشد خطورة في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة حيث لا يزال الوصول محدودا.