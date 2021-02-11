بث مباشر من مدينة البطل.. جيران محمد الشناوى يتحدثون عن أخطبوط الأهلى.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

سادت حالة من الفرحة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس الكابتن محمد الشناوي، حارس منتخب مصر، والنادى الأهلي، بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر.

ورصد "اليوم السابع"، فرحة أبناء الحامول بفوز الأهلي، مؤكدين أن اللاعب محمد الشناوى فخر مصر وكان من أسباب فوز الأهلى بالميدالية البرونزية.

وقال يوسف محمد أحمد أبناء الحامول إنهم استمتعوا بأداء لاعبى النادى الأهلى طوال المباراة وسيطرة اللاعبين على معظم أوقات اللقاء، إلى جانب تألق الحارس الدولى محمد الشناوى وتصديه لركلات الترجيح وتحقيق الفوز للنادى الاهلي.

وأضاف أن اللاعب يستحق أن يلعب فى أكبر أندية أوروبا، خاصة وأنه من الحراس المميزين، ونفخر بأننا جيران له وهو فخر لمركز الحامول، وهو أفضل حارس فى الدورى المصرى وفى أفريقيا.

وأكد أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وأدوا المباراة ببطولة واستطاعوا حصد الميدالية البرونزية فى البطولة، مشيرا أنه كان يتوقع فوز النادى الأهلى بالميدالية.

أما عاصم حمادة، أحد جيران الكابتن محمد الشناوي، فقال: "أشعر بالفخر بأننى أحد جيران الشناوى وفخر لكل أبناء الحامول بأن يكون اللاعب محمد الشناوى ابن من أبناء المركز".

أما عمر الكيلانى فأعرب عن سعادته بفوز النادى الأهلى بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية وفخره بكون اللاعب محمد الشناوى ابن من أبناء الحامول وجارهم بالمنطقة.

وأوضح أن الشناوى وقف كالأسد وكان يتوقع أن يتصدى لآخر ضربة ترجيح، معربا عن فخره بجيل الأهلى الحالى والذين حققوا العديد من البطولات.

ووجه رسالة للاعب محمد الشناوي: ربنا يحميك فرحت كفر الشيخ ومصر كلها الأهلى معاه أسد مش حارس مرمى وأتوقع أن يطور من نفسه فى الفترة القادمة.

أما أحد جيران اللاعب فقال إن الشناوى كان له دورا فى الفوز ببطولة أمم إفريقيا وكان من أسباب الفوز بالبرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أنه عاصر اللاعب وهو فى سن صغير أثناء لعبه بالنادى وخارج النادي، أثناء اللعب فى ملعب الإعداد الخماسى من أبناء الشارع.

وأكد أنه سعيد بكون ابن منطقته سببا فى الفوز ودفاعه ببساله عن شباك مرمى الأهلى فى الركلات الترجيحية، موجهاً رسالة له: احنا فخورين بيك وسكان شارع الجامع الكبير وراك وفخورين بيك.

وتمنى أن يتم تغيير اسم الشارع وإطلاق اسم محمد الشناوى عليه كنوع من رد الجميل له وتقديراً له لتحقيق الفوز بالبرونزية.

ويضيف أحد جيرانه: من نجاح لنجاح يا شناوى وأتمنى أن يتم إطلاق اسمه على شارعنا.

أما مشجع زملكاوى فقال: رغم أنى زملكاوى إلا أننى أحب الشناوى فهو حارس مصر الأول وحقق الميدالية البرونزية لمصر.