اليوم السابع
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بايدن: خطة الإنقاذ الأمريكية ستساعد في السيطرة على وباء كورونا

الخميس، 11 فبراير 2021 06:06 م
بايدن: خطة الإنقاذ الأمريكية ستساعد في السيطرة على وباء كورونا جو بايدن
كتب محمد سعودى

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستعمل على تقليل معاناة الأمريكيين وإعادة الناس إلى أعمالهم إلى جانب السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"يمكننا تقليل المعاناة في هذا البلد ، وإعادة الناس إلى العمل ، والسيطرة على هذا الفيروس. هذا ما ستفعله خطة الإنقاذ الأمريكية".

وكان جو بايدن قد طالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا ينبغى لأحد أن يفقد منزله خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اسمحوا لي أن أكون واضحًا: لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط هذا الوباء، يحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء والحبس بسبب الرهن العقارى، ولمساعدة ملايين الأمريكيين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم".

طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرة إلى أن خطة الإنقاذ ستعمل على تسريع تطعيمات فيروس كورونا، قائلة :"حان الوقت للكونجرس لإتخاذ إجراء".

وفي وقت سابق، قالت هاريس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ستعمل خطة الإنقاذ الأمريكية على تسريع التطعيمات، يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح واحتواء الوباء، حان الوقت للكونجرس لاتخاذ إجراء".

 


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