بايدن: خطة الإنقاذ الأمريكية ستساعد في السيطرة على وباء كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستعمل على تقليل معاناة الأمريكيين وإعادة الناس إلى أعمالهم إلى جانب السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"يمكننا تقليل المعاناة في هذا البلد ، وإعادة الناس إلى العمل ، والسيطرة على هذا الفيروس. هذا ما ستفعله خطة الإنقاذ الأمريكية".

We can reduce suffering in this country, put people back to work, and gain control of this virus.



That’s what the American Rescue Plan will do. pic.twitter.com/vFxjLCbpj9