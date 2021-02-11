وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 3219 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 471 ألفا و422 حالة.



كما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 65 مليون و972 ألفا و575 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 44 مليون و769 ألفا و970 جرعة على الأقل للمواطنين.