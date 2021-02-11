وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، "إن سياستنا حيال منظومة الصواريخ "اس-400" لم تتغير"، مضيفا أن صواريخ إس-400 الروسية لا تتلاءم مع عتاد حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا لأمن التكنولوجيا التي يعتمدها حلف شمال الأطلسي وهي تتعارض مع التزامات تركيا بصفتها دولة عضواً في الحلف.. ونواصل حضّ تركيا على عدم اقتناء هذه المنظومة.