وتم إفراغ الشحنة وتم نقلها على متن شاحنات النقل المخصصة لهذا الغرض إلى مخازن مثلجة بمدينة الظار البيضاء، كما فرضت السلطات بالدار البيضاء، منذ بدء عملية استقبال لقاح "كورونا"، طوقا أمنيًا على مناطق التخزين وذلك لحماية جرعات اللقاح التي تتسلمها المغرب تباعا قبل توزيعها على باقي جهات البلاد.

وتعد الشحنة الجديدة أكبر دفعة يتسلمها المغرب، منذ بداية حملة التلقيح ضد "كوفيد ـ 19"؛ وذلك بعد تلقيه سابقا مليوني جرعة من "أسترازينيكا"، ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.