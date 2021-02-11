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الخارجية الفرنسية تدعو إيران لوقف أى اجراء يدهور الموقف النووى

الخميس، 11 فبراير 2021 04:53 م
الخارجية الفرنسية تدعو إيران لوقف أى اجراء يدهور الموقف النووى ايران
كتب: أحمد علوى

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دعت الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إيران للامتناع عن أي إجراءات قد تزيد الموقف النووي تدهورا وتضر بفرصة الدبلوماسية.

وفى يناير الماضى أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح صحفي، أن إيران تعمل على بناء قدرات نووية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "جي دي دي" الفرنسية: "لا بد من إخبار الإيرانيين بأن هذا يكفي، وضرورة العمل على ترتيب عودة إيران والولايات المتحدة إلى الصفقة النووية لعام 2015".

وأضاف: "إحياء الصفقة النووية لن يكون كافيا، وهناك محادثات صعبة بشأن الصواريخ البالستية، والأنشطة الإقليمية الإيرانية مطلوبة".

من جهته، رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاثنين الماضي أن "إحياء الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

 

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