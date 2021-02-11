الخارجية الأمريكية: الحوثيون مسئولون عن الهجمات التى تستهدف السعودية بدعم إيرانى

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحوثيين مسئولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم إيراني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي إن المملكة العربية السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة تصرفات إيران، متابعا: ملتزمون بالعمل مع السعودية ضد التهديدات التي تواجهها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: سنعمل مع الشركاء ونتوزع الأعباء في المنطقة، موضحا أنه لا تغيير في سياستنا ونراجع قدراتنا بناء على التحديات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: نتحدث دائما مع السعودية حول التحديات في المنطقة.