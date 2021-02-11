اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الخميس، 11 فبراير 2021 09:51 م
التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد التحالف العربى في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

 

وأكد التحالف العربى في اليمن، إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح التحالف العربى في اليمن، أن المحاولات الإرهابية للحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

 

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطانى راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها بالسعودية.

 

 

 

وأكد راب، أنه يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة وبريطانيا ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضى السعودية.

 


التحالف العربى

الإرهاب

اليمن

السعوديه

الحوثيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة