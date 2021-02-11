البنتاجون: نواصل عمليات مكافحة الإرهاب داخل اليمن

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى، نرى أن إيران عامل عدم استقرار فى المنطقة وتواصل دعم الإرهاب فيها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن إيران لا تزال تهدد دول الجوار ونحن حريصون على تنفيذ التزاماتنا الأمنية فى المنطقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن إيران تستمر في أداء دور خبيث بالمنطقة وسنعمل على ردع أنشطتها خاصة إذا كانت تستهدف مصالحنا ومصالح شركائنا.

واستطرد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: نواصل عمليات مكافحة الإرهاب داخل اليمن وبالتالي سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد من داخل اليمن.