الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق تتلقى لقاح كورونا

بدأ اليوم الخميس أول أيام التطعيم للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق، فى إطار خطة الدولة للتطعيم ضد فيروس كورونا، والبداية بالأطقم الطبية بالمستشفيات كمرحلة أولى من المستهدفين بالتطعيم، وبالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

ووجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي خلال الجائحة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطعيم يجرى على جرعتين بين الأولى والثانية ثلاث أسابيع، من خلال منظومه قومية للتسجيل موحدة على مستوى محافظات الجمهورية .

جدير بالذكر أن التطعيم اليوم جاء تحت إشراف د. عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و د. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، د. وائل صبري المشرف العام للشئون العلاجية ، د. حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بالجامعة ، د. نهي عبد السلام مدير وحدة مكافحة العدوي .