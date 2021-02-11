اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق تتلقى لقاح كورونا

الخميس، 11 فبراير 2021 06:17 م
الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق تتلقى لقاح كورونا جانب من تلقى الأطقم الطبية لقاح كورونا
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ اليوم الخميس أول أيام التطعيم للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الزقازيق، فى إطار خطة الدولة للتطعيم ضد فيروس كورونا، والبداية بالأطقم الطبية بالمستشفيات كمرحلة أولى من المستهدفين بالتطعيم، وبالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

ووجه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي خلال الجائحة. 

وأوضح رئيس الجامعة أن التطعيم يجرى على جرعتين بين الأولى والثانية ثلاث أسابيع، من خلال منظومه قومية للتسجيل موحدة على مستوى محافظات الجمهورية .

جدير بالذكر أن التطعيم اليوم جاء تحت إشراف د. عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و د. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، د. وائل صبري المشرف العام للشئون العلاجية ، د. حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بالجامعة ، د. نهي عبد السلام مدير وحدة مكافحة العدوي .

 


لقاح فيروس كورونا

جامعه الزقازيق

اخبار محافظة الشرقية

جامعة الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الزقازيق: الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان صرح تعليمى برؤية مستقبلية

الأحد، 31 يناير 2021 05:19 م

الجيش الأبيض يرسم الابتسامة على وجوه مرضى كورونا بمستشفيات العزل.. "حفلة كيك" ومشروبات ساخنة من تمريض التأمين الصحى ببنى سويف للمصابين.. و"عزل الأطفال" بجامعة الزقازيق تستقبلهم بالبلالين والألعاب.. صور

السبت، 23 يناير 2021 12:00 م

جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية بيطرية لقرية أبو لطفى بالشرقية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:14 م

متطوعون من جامعة الزقازيق يقدمون أجهزة ومساعدات طبية لمستشفى العريش

الإثنين، 11 يناير 2021 04:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة