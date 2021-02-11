استمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية لمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة البيئة والطب البيطرى حملات مكثفة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمصالح الحكومية والمدارس والمساجد، بالإضافة إلى حملات مماثلة للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وخاصة بالمواقف والكافتريات.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات التعقيم بشوارع وميادين المحافظة وكافة المنشآت والمصالح ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على النظافة العامة وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات.