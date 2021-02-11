استقرار الحالة الصحية لمصابى حادث تصادم 3 أتوبيسات بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

كشف مصدر طبى بمستشفى الصدر بالإسماعيلية، تفاصيل الحالة الصحي لمصابى حادث تصادم 3 أتوبيسات بطريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعى، أمس بسبب الشبورة المائية الكثيفة، والذى أدى إلى إصابة 65 عاملًا، وتم تقلهم لمستشفى الصدر بالإسماعيلية، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات ومدمات بالجسم، وكسور.

وقال المصدر الطبى، إن الحالة الصحية لمصابي الحادث مستقرة، وتم إجراء الجراحات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن حالتين استلزما دخول غرفة العمليات لإجراء جراحة تركيب شرائح ومسامير بينهم سائق الأتوبيس بعد اصطدامه بأحد الأشجار، ومصاب آخر تم إجراء جراحة له بوتر اليد داخل غرفة العمليات.

وأكد المصدر الطبى، أن المصابين في حالة مستقرة، وأنه تم خروج 57 شخصا من المستشفى حتى الآن بينما يخضع ثلاثة آخرون إلي الاشراف الطبي داخل مستشفى الصدر بالإسماعيلية، بالإضافة إلى 5 مصابين كانوا رفضوا النقل للمستشفى.

كان قد تفقد محافظ الإسماعيلية ظهر أمس الأربعاء، عمال الاستثمار المصابين في حادث التصادم بعد نقلهم لمستشفى الصدر، والتقى بالمصابين داخل المستشفى وأطمئن على صحتهم واستمع من الأطباء ما تم من إجراؤه من أعمال للطوارئ، ونبه على جميع الأطقم الطبية بسرعة إجراء كافة الفحوصات للمصابين وطمأنة ذويهم خاصة بعد أمتثال معظمهم للشفاء.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد تصادم أتوبيس رقم 11186 الإسماعيلية مع أتوبيس رقم 11193 الإسماعيلية، مما أدي إلي سقوط أحدهم علي حافة الترعة.

وقالت المصادر، إن الأتوبيسات كانت تنقل عمال بأحد مصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية من أهالي مراكز القصاصين وأبوصوير، واصطدام أحدى الأتوبيسات بالشجرة قرب مكان الأتوبيس الأول مما زاد من أعداد الإصابات في الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ22 سيارات إسعاف لمكان الحادث على الطريق الزراعي لنقل المصابين إلي مستشفي الصدر بالإسماعيلية.

حادث تصادم الإسماعيلية

حادث تصادم الإسماعيلية

حادث تصادم الإسماعيلية

حادث تصادم الإسماعيلية

حادث تصادم الإسماعيلية

حادث تصادم الإسماعيلية

حادث تصادم الإسماعيلية