وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5233 حالة على مستوى البلاد، بعد تسجيل 41 حالة وفاة، بينما هناك 1020 حالة خطرة و317 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم أن 3 ملايين و607 آلاف و920 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و223 ألفا و906 حالات الجرعة الثانية.