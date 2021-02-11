أول تعليق لأسرة المهندس على أبو القاسم بعد الحكم عليه بالمؤبد فى السعودية.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

التقى "تليفزيون اليوم السابع" بأسرة المهندس على أبو القاسم المصرى المحكوم عليه بالمؤبد فى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد صدور الحكم عليه اليوم من المحكمة الجزئية بتبوك.

وقالت إبتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، إن المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية، قضت فى جلستها اليوم بالحكم بالمؤبد على زوجها.

من جانبه، أوضح محمود حسن عبد الرحيم، ابن خال المهندس على أبو القاسم، بأن جميع أفراد الأسرة فى حالة ذهول من قرار المحكمة لأنهم كانوا واثقين فى البراءة خاصة وأن القضاء المصرى قضى ببراءة المهندس بعد التوصل للمتهمين الحقيقيين المتورطين فى الواقعة.

وكان على أبو القاسم مهندس مصرى من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016 إلى المملكة العربية السعودية، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس".

وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالمؤبد.