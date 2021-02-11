أهالى بفاقوس فى الشرقية يطالبون بإزالة عقارات متصدعة.. ورئيس المدينة يرد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى بمنطقة نقيزة بمدينة فاقوس محافظة الشرقية، المسئولين بالمحليات بالتحرك لإزالة المنازل الآيلة للسقوط، خاصة العقارات التى صدر لها قرار إزالة ولا تحتمل تأجيل يوما واحد.

وقال عبد الله محمد صقر 70 سنة يقطن بعقار مجاور مخبز نجاح شارع أبو ضيف منطقة نقيزة قسم ثان فاقوس محافظة الشرقية، إنه لا يستطيع النوم هو وزوجته المسنة البالغة من العمر 63 سنة بسبب تصدع منزلهم وخوفهم من انهياره عليهم فى أى لحظة.

وأضاف صقر، "أنا أسكن بمنزل مكون من 3 طوابق بدون حوائط حاملة عمرها يزيد عن 90 سنة مبنى بالجير والرمل وظهر به التصدع وكل يوم تتساقط أجزاء منه لدرجة أن أبنائى هجروه وتركوني أنا وزوجتي نعيش به".

وقال صقر، بدأت معاناتى بعد أن تقدمت بطلب لمجلس مدينة فاقوس لمعاينة المنزل وإصدار قرار إزالة له وبالفعل حضرت لجنة هندسية وقاموا بمعاينة المنزل على الطبيعة وصدر قرار الإزالة رقم 36 لسنة 2018 بتاريخ 21/6 / 2018 وكان وقتها يوجد مستأجر والذى قام بالطعن على القرار رغم أن المستأجرة تركت شقتها مغلقة خوفا من انهيار المنزل عليها وحضرت لجنة أخرى لمعاينة المنزل مرة أخرى وعاينوا وتفاجأت بقرار الإزالة يتغير ويتحول إلى هدم طابقين علويين وترميم الدور الأرضى على نفقتى الخاصة رغم أنى أعيش مع زوجتي بالطابق الثالث والطابق الثاني فارغ بعد أن هجره أبنائى خوفا من انهيار المنزل عليهم".

وقال علاء سليمان أحد الأهالى بفاقوس، إن مدينة فاقوس بها عدد من المنازل الآيلة للسقوط منها من حصل على قرارات إزالة وتحتاج لتفعيل قرارات الإزالة وأخرى لم تحصل على قرارات الإزالة ويجب إزالتها فورا حرصا على أرواح الأهالى الأبرياء.

وطالب علاء بلجنة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية تقوم بحصر المنازل الآيلة للسقوط واستخراج لهم قرارات إزالة وتفعيل قرارات الإزالة الموجودة.

من جانبه قال عبادة محمد عبادة، رئيس مركز ومدينة فاقوس، إنه بالنسبة للمنزل المذكور فهو حاصل على قرار إزالة وواجب إزالته فورا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن رئاسة المركز تستخرج قرارات الإزالة وعلى صاحب العقار أن ينفذ الإزالة على نفقته الخاصة وإذا تأخر أو امتنع نقوم نحن بتنفيذ قرار الإزالة إذا كان العقار يمثل خطرا داهما على الأرواح وذلك بمعدات مجلس المدينة.

وأوضح أنه يتم تحصيل تكاليف الإزالة من صاحب العقار وحال امتناعه يتم الحجز عليه إداريا ليتم تحصيل مبالغ تكلفة تنفيذ قرار الإزالة منه بالشكل القانونى بالطريقة التي حددها القانون.



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