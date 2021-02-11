ألمانيا تؤكد لرئيس الحكومة الليبية مواصلة رعايتها لتطبيق خارطة الطريق

كتب : أحمد جمعة

تلقى رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس نقل فيه تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، معربين عن ترحيبهما بما أسفر عنه ملتقى الحوار السياسي وانتخاب رئاسة الحكومة الجديدة.

وقال مكتب إعلام رئيس الوزراء الجديد إن الجانب الألماني أكد مواصلته رعاية تطبيق خارطة الطريق ومخرجات برلين لضمان الاستقرار في ليبيا.

وأعلنت ستيفانى ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة، الجمعة الماضية، فوز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسى وعبد الحميد محمد دبيبه بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من موسى الكونى وعبد الله حسين اللافى كعضوين بالمجلس الرئاسى، وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى انعقد بالقرب من جنيف فى سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز وذلك بعد أن صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل.

كان رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبة قد قال إن ما تم التوصل إليه والتوافق على خارطة سياسية جديدة وإنهاء النزاع هو "إنجاز مهم لكل الليبيين ينهى كل المراحل الانتقالية التى تسببت فى حالة من الانسداد السياسي".

وهنأ دبيبة، خلال أول كلمة له الشعب الليبى بتحقيق أكبر إنجاز فى تاريخ بلادهم بإجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار الحكومة، والتى ستساهم فى إنهاء النزاع القائم فى البلاد.

وقال إن الانتخابات الدستورية التى ستعقد فى نهاية ديسمبر المقبل تعد العامل الأساسى للقضاء على التنازع والفرقة التى أنهكت ودمرت هيكل الدولة ومؤسساتها.