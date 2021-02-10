اليوم السابع
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5 مناطق تتعرض لانقطاع المياه اليوم بمدينة طنطا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:00 ص
5 مناطق تتعرض لانقطاع المياه اليوم بمدينة طنطا قطع المياه - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، قطع المياه 4 ساعات اليوم الأربعاء عن عدد من المستشفيات بمدينة طنطا لتطوير البنية التحتية وتركيب محابس جديدة.

وأكد بيان الشركة، أن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه المجمع الطبى لجامعة طنطا، ومستشفى الطوارئ والفرنساوى بالجامعة، ومساكن الرى، بالإضافة لشارع ونادى المعلمين.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 


محافظه الغربيه

مدينه طنطا

قطع المياه

المجمع الطبى بطنطا

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