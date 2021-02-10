4 نظريات وضعتها منظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا بعد تحقيق ووهان

كتبت أمل علام

أكمل فريق من الخبراء المعينين من قبل منظمة الصحة العالمية WHO مهمته التى استمرت 28 يومًا إلى مدينة ووهان الصينية هذا الأسبوع بحثًا عن أدلة حول أصول فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

ما السيناريوهات الرئيسية؟

قال بيتر بن مبارك الخبير الرائد فى أمراض الحيوان فى منظمة الصحة العالمية إن الفريق أجرى تحقيقات علمية فى 4 سيناريوهات رئيسية حول كيفية انتشار فيروس كورونا إلى البشر.

الاحتمال الأول، تعرض شخص واحد لفيروس كورونا من خلال الاتصال المباشر مع الأنواع المضيفة، وهو خفاش حدوة الحصان، وكان من الممكن أن ينتشر الفيروس بين البشر لفترة من الوقت قبل أن يحقق اختراقًا فى ووهان المكتظة بالسكان.

الاحتمال الثانى، الذى يُنظر إليه على أنه الأكثر احتمالية، يتضمن الانتقال إلى البشر عبر نوع وسيط غير معروف حتى الآن، قال ليانج وانيان، الخبير فى لجنة الصحة الوطنية فى الصين، إن البنغولين مرشح محتمل، لكن الحيوانات الأخرى، بما فى ذلك المنك وحتى القطط، قد تكون أيضًا مستودعات.

الاحتمال الثالث: وهو أن فيروس كورونا نشأ فى إطار السيناريوهين الأول أو الثانى ثم تم نقله عبر منتجات سلسلة التبريد، وأرجع الخبراء الصينيون مجموعات كورونا فى وقت لاحق إلى الأغذية المجمدة المستوردة وأثاروا احتمال تسببها أيضًا فى تفشى ووهان.

الاحتمال الأخير: هو أن فيروس كورونا قد تم تسريبه من معهد ووهان لعلم الفيروسات، واستبعد بن مبارك هذا الاحتمال وقال إنه لن يخضع لمزيد من البحث.



انتشار كورونا

متى بدأ التفشى؟

قال الخبراء إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل حدوث فاشيات واسعة النطاق فى ووهان أو فى أى مكان آخر فى الصين قبل ديسمبر 2019، إلا أنهم لا يستبعدون انتشاره في مناطق أخرى.

وقد يشير التقاطع إما مباشرة من الخفافيش أو من الأنواع الوسيطة إلى أن الانتقال إلى ووهان كان من الممكن تسهيله بواسطة شبكات تجارة الحياة البرية.

وقالت ماريون كوبمانز، وهى عضو آخر فى فريق الخبراء، إن الحياة البرية المعروضة للبيع فى سوق المأكولات البحرية فى هوانان يمكن تتبعها إلى مناطق تحتوي على موائل الخفافيش المعروفة باحتوائها على فيروسات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا.



الخفاش سبب انتقال الفيروسات للبشر

إحدى هذه المناطق هي مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، لكن الفريق يدرس أيضًا أن أول انتقال بشري حدث عبر الحدود في لاوس "جنوب شرق آسيا" أو فيتنام.

ما الدور الذي لعبه سوق هوانان؟

على الرغم من أن سوق المأكولات البحرية في هوانان في ووهان كان مرتبطًا بمجموعات الحالات الأولى، إلا أن الانتقال الأولي من الحيوانات إلى البشر لم يحدث هناك.

وقال ليانج إنه لا تزال هناك أدلة غير كافية لتحديد كيفية دخول الفيروس إلى هوانان، لكن من الواضح أنه كان ينتشر فى مكان آخر فى ووهان فى نفس الوقت.

السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن شخصًا ما حمل SARS-CoV-2 إلى السوق، لكن بن مبارك اقترح أيضًا أنه يمكن إدخاله عبر "منتج"، بما فى ذلك الحيوانات البرية المجمدة المعروفة بأنها معرضة للفيروس.

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COVID's

أعربت الصين عن قلقها من أن أى تحقيق سيكون "مسيّسًا"، وقالت إنها لن تتعاون إلا إذا كان من الواضح أنه لن يكون من المتوقع أن تتحمل مسئولية الوباء.

من خلال استبعاد تسرب المختبر وقبول أن COVID-19 قد يكون نشأ خارج الصين، ولم يتجاوز فريق منظمة الصحة العالمية أيًا من خطوط بكين، ومن دواعى سرور الصين أيضًا أن فريق منظمة الصحة العالمية يدرس نظرية السلسلة الباردة. لكن من غير المرجح أن ترضى النتائج أولئك الذين يعتقدون أن الصين مذنبة وتستر على الأدلة.

ما البحث الإضافي المطلوب؟

قال ابن مبارك إن الصين بحاجة الآن إلى العثور على دليل قد يثبت أن فيروس كورونا كان ينتشر في وقت أبكر بكثير من ديسمبر 2019، وقال إن عينات بنك الدم ستكون مكانًا جيدًا للبدء.

تم استبعاد مجتمعات الخفافيش القريبة من ووهان كمصدر، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتنظيف الكهوف في مناطق أخرى لمعرفة ما إذا كان يمكن العثور على تطابق أقرب مع كورونا.

وأضاف أن الحيوانات المعروضة للبيع في سوق هوانان تحتاج أيضًا إلى مزيد من التدقيق، كما أن الدور الذي تلعبه منتجات سلسلة التبريد بشكل عام يحتاج أيضًا إلى مزيد من البحث.