يذكر أن روسيا قد اتفقت مع عدد من الدول في المنطقة على توريدات اللقاح الذي قام بتطويره مركز غاماليا العلمي الروسي للأبحاث، وقد وصل اللقاح الروسي إلى الأرجنتين، ويتوقع وصوله إلى فنزويلا وبوليفيا قريبا، وهناك أيضا مباحثات مع دول أخرى.

وسجلت تشيلي أكثر من 758 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، في حين بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس نحو 20 ألف شخصا، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

